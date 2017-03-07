Україна увійшла в трійку найбільших експортерів агропродукції в ЄС

Україна увійшла в ТОП-3 країн – найбільших експортерів аграрної продукції на ринок Європейського союзу.

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Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська, аналізуючи результати роботи режиму зони вільної торгівлі з ЄС, який набрав чинності з 1 січня 2016 року.

"Ми бачимо позитивну тенденцію у торгівлі з ЄС. Це підтверджується нашою статистикою. При загальному падінні українського експорту темпи експорту в ЄС зростають. І цей рівень зростання становив вже 3%. Україна увійшла в ТОП-3 країн, які фактично годують ЄС, тобто постачають агропродукцію", – сказала Микольська.

Вона також зазначила, що набирає серйозних обертів і експорт продукції легкої промисловості. За словами Микольська, близько 80% експортних товарів цього сегменту виробництва продаються на ринках ЄС.

"Також на ринок ЄС починають виходити товари, які раніше експортувалися тільки в Росію і країни СНД. Мова йде, наприклад, про товари залізничного виробництва", – сказала Микольська.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, обсяг торгівлі між Україною і Європейським Союзом становить 41% у загальному міжнародному товарообігу України. У грошовому вираженні обсяг українського експорту в ЄС перевищує 12 мільярдів доларів при загальному показнику експорту 44,9 мільярда доларів.