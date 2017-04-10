З будь-якого куточка світу: журналісти розповіли, як відбувається морська доставка великих вантажів до України (відео)

Сьогодні морським транспортом перевозиться більша частина ладунків у всьому світі. Щорічно судна-контейнеровози переправляють понад півмільярда тонн вантажу.

Контейнерна доставка - одна з найекологічніших, безпечних та економічно вигідних. Зазначається, що середнє судно завдовжки з Титанік та в два рази ширше може перевезти 50 тонн вантажу. Термін доставки по світу - у середньому місяць. Журналісти показали, як відбувається доставка дійсно великих вантажів на будь-які відстані.

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"До України в основному зараз приходять споживчі товари. З України - пшениця, цукор, борошно, метал, пиломатеріали", - йдеться в сюжеті. Щоб перевести вантаж якомога дешевше і швидше, логісти прораховують усі варіанти. Іноді один товар доставляється чотирма видами транспорту.

Наприклад, доставка авто зі США коштуватиме 2100 доларів, комплект меблів з Китаю - 3100 за великий контейнер. Доставка таких великих вантажів літаком невигідна, бо коштує у середньому в 50 разів дорожче.

У порту контейнери перевантажують в автівки й після проходження митної перевірки вирушають до замовника.