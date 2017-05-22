Функціональність, безпека та довговічність: журналісти дізнались, як та за скільки облаштувати спортзал вдома
Щомісяця компанія, яка займається виготовленням тренажерів для дому, продає 350 своїх виробів.
Журналісти дізналися, як обрати найкращі тренажери та створити сучасний спортзал у себе вдома, йдеться в сюжеті 2+2.
Функціональність, безпека та довговічність – це основні цілі тренажерів для дому від української компанії «Body Time», засновником якої є Володимир Дрозд.
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«Головна ціль, яка ставиться – це функціональність, друга – безпека, третя – довговічність, а четверта – краса», - каже він.
Дрозд розповів, що один із тренажерів він навіть присвятив своєму другу, який загинув в АТО та назвав спортивне знаряддя «патріот».
Дрозд підкреслює, що головна мета його компанії – щоб тренажер був повністю українським, із всіх деталей.
Щомісяця компанія продає 350 тренажерів, а власниками таких тренажерів стають 15 осіб щодня.