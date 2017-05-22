Функціональність, безпека та довговічність: журналісти дізнались, як та за скільки облаштувати спортзал вдома

Журналісти дізналися, як обрати найкращі тренажери та створити сучасний спортзал у себе вдома, йдеться в сюжеті 2+2.

Функціональність, безпека та довговічність – це основні цілі тренажерів для дому від української компанії «Body Time», засновником якої є Володимир Дрозд.

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«Головна ціль, яка ставиться – це функціональність, друга – безпека, третя – довговічність, а четверта – краса», - каже він.

Дрозд розповів, що один із тренажерів він навіть присвятив своєму другу, який загинув в АТО та назвав спортивне знаряддя «патріот».

Дрозд підкреслює, що головна мета його компанії – щоб тренажер був повністю українським, із всіх деталей.

Щомісяця компанія продає 350 тренажерів, а власниками таких тренажерів стають 15 осіб щодня.