На зроблених в Україні дельтапланах літають учасники чемпіонатів Європи та світу (відео)
12:11, 22 травня 2017Євробізнес
382 0
Один раз спортсмен на українському дельтаплані виграв чемпіонат світу.
На українських дельтапланах літають в усьому світі / Фото aeros.com.ua
Сьогодні на українських дельтапланах літають у всьому світі, легке крило українського виробника випробували і журналісти програми «Роби бізнес».
Читайте такожНаша Tesla: в Україні створили перший електромобіль (відео)
Сергій Сергеєв, голова компанії, що виробляє дельтаплани, стверджує, що на деяких чемпіонатах світу на українській техніці літали до 40% учасників. Один раз спортсмен на українському дельтаплані виграв чемпіонат світу, ще близько 50 чемпіонатів у країнах Європи перемагали пілоти на зробоених в Україні апаратах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter