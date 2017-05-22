На зроблених в Україні дельтапланах літають учасники чемпіонатів Європи та світу (відео)

Сьогодні на українських дельтапланах літають у всьому світі, легке крило українського виробника випробували і журналісти програми «Роби бізнес».

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Сергій Сергеєв, голова компанії, що виробляє дельтаплани, стверджує, що на деяких чемпіонатах світу на українській техніці літали до 40% учасників. Один раз спортсмен на українському дельтаплані виграв чемпіонат світу, ще близько 50 чемпіонатів у країнах Європи перемагали пілоти на зробоених в Україні апаратах.