Travel Map: В Україні вигадали карти для справжніх мандрівників

Київські підприємці запустили оригінальний бізнес. Вони виготовляють картки зі стирающимся покриттям для справжніх мандрівників, які хочуть відвідати якомога більше країн. Про це йдеться в сюжеті 2+2.

Родзинка цієї карти – покриття, яке можна стерти звичайної монетою. Так, під срібною або золотою фарбою з'являється яскраво розфарбована країна або місто. На карту можна нанести найменші деталі подорожі. В комплект входить маркер, тому крім того, щоб стерти країну, можна також намалювати маршрут і т. д.

Читайте такожВсе буде Ajour'е: український бренд створює особливу білизну і купальники (відео)

Карта вже користується високою популярністю в Європі. Так поставки здійснюються в Польщу, Угорщину, Болгарію, Грецію, Францію, Білорусь, Ізраїль. Українці також активно купують тревел-карти, називаючи її відмінним мотиватором для подорожі.

Як повідомляв УНІАН, українка заснувала власний бренд жіночої білизни з 2000 гривень стартового капіталу.