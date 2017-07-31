Клімкін про турбіни Siemens: політика щодо Криму є слабким місцем світової дипломатії

Інцидент з газовими турбінами німецької компанії Siemens, завезеними всупереч санкціям до анексованого Криму, став випробуванням для загальної політики санкцій щодо Росії.

Про це в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Крим.Реалії.

«Цей інцидент, серед іншого, став випробуванням для загальної політики санкцій щодо Росії. І в цьому сенсі Україна спільно з Федеральним урядом та європейськими інституціями зробить все можливе, щоб втрата довіри перетворилася в нову, більш послідовну позицію світової спільноти в питанні анексії Криму. Адже це стосується нас усіх. Ми повинні знати всю правду про угоду навколо Siemens», – сказав Клімкін.

Він також визнав, що зараз «політика щодо Криму є слабким місцем світової дипломатії».

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«Афера навколо турбін – це не непорозуміння, а помилка. Вона прирівнюється до порушення санкцій. Безумовно, без всякого сумніву саме концерну Siemens треба вжити необхідні правові кроки з такого незвичайного порушення, невідкладно і в повному обсязі вивчити передумови постачання турбін в Крим, всупереч договору, і скасувати таке рішення», – додав Клімкін.

Посли країн Євросоюзу 26 липня погодилися розширити санкційний список проти Росії після скандалу з газовими турбінами Siemens, які Москва, всупереч контрактами, завезла з Росії в окупований Крим, що забороняють санкції ЄС щодо півострова.

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Берлін прагне додати ще чотири юридичні та фізичні особи з Росії в перелік тих осіб, чиї активи в ЄС заморожуються і кого не допускають до ЄС. Цей пакет обмежень, який зараз містить 150 чоловік і 37 компаній, поки діє до 15 вересня.

Раніше в уряді Німеччини вже заявляли, що обман Москви, яка, всупереч контрактами, завезла з Росії в Крим турбіни компанії Siemens, призведе до подальшого погіршення відносин двох країн.

У Росії заявили, що електростанції, для яких завезли турбіни, все одно запустять, як і заплановано, в 2018 році.