ЄС продовжить фінпідтримку України в сфері енергоефективності

Європейський Союз продовжить фінансову підтримку України у сфері енергоефективності, інвестуючи до спеціально створеного для цих цілей Фонду, який має запрацювати в нашій країні в 2018 році, повідомив журналістам керівник відділу інформації та преси Представництва ЄС в Україні Юргіс Вільчінскас.

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"Україна вже багато чого досягла на шляху енергоефективності. Влітку були прийняті важливі закони – це і закон про Фонд енергоефективності і, наприклад, закон про енергоефективність будівель. Зараз ми можемо сказати, що законодавча база вже є і необхідно перейти до конкретних кроків, конкретних інвестицій. Тут у ЄС великий інтерес, і ми будемо вкладати в Фонд енергоефективності 100 мільйонів євро. Ці гроші підуть на конкретні проекти", - сказав Вільчінскас.

Він також зазначив, що інвестиції в енергоефективність допоможуть Україні стати енергонезалежною країною, а також підвищать конкурентоспроможність українського бізнесу.

"Зараз Україна є пріоритетною країною для Європейського Союзу. Ми є також найбільшим спонсором українських реформ, а також найбільшим донором", - зазначив Вільчінскас.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада на початку червня 2017 року прийняла закон про створення в Україні Фонду енергоефективності, що передбачає створення організаційної структури для ефективного використання фінансових коштів на термомодернізацію та енергетичну модернізацію житлового фонду.

Кабмін очікує отримання перших 50 мільйонів євро фінансової допомоги Євросоюзу на створення Фонду енергоефективності в першій половині 2018 року.

У середині вересня під час представлення проекту державного бюджету на 2018 рік прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що загальний обсяг інвестицій в програми з енергоефективності в Україні в 2018 році становитиме 1,6 мільярда гривень.