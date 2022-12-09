Наголошується, що у кожному регіоні України сформовано оперативні штаби та визначено відповідальних осіб, які координують доставку пального до закладів охорони здоров'я та створення його необхідних запасів на період довготривалих відключень електроенергії.

В українських лікарнях сформовано 5-добові запаси пального для роботи автономних дизель-генераторів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

"Ще на початку вересня… було ухвалено рішення забезпечити в лікарнях як мінімум 5-денний запас пального для альтернативних джерел енергопостачання. В даний час цей запас сформований, і ми продовжуємо нарощувати потужності для того, щоб ще більше розширити можливості лікарень по роботі в автономному режимі" , - сказав голова МОЗ.

Відео дня

За словами Ляшка, у кожному регіоні України сформовано оперативні штаби та від департаментів охорони здоров'я облдержадміністрацій визначено відповідальних осіб, які координують доставку пального до закладів охорони здоров'я та створення його необхідних запасів на період довготривалих відключень електроенергії.

"Оскільки електроенергія відключається в різних регіонах по-різному, це дозволяє нам здійснювати перекидання пального, щоб забезпечити найбільш критичну потребу в ньому, тобто доставляти пальне туди, де воно необхідне саме зараз", - пояснив міністр.

Ляшко зазначив, що у періоди відключення електроенергії аптеки в закладах охорони здоров'я продовжують роботу, оскільки вони підключаються до дизель-генераторів медустанов.

"Ми готові до потенційних відключень електроенергії, щоби пройти цей період без кризових ситуацій", - додав Ляшко.

Як працюють лікарні в умовах відключення світла в Україні

Через загрозу блекауту, лікарні вже підготувались до ймовірних відключень енерго-, водо- та теплопостачання. Під час масованого ракетного обстрілу, лікарі провели кілька десятків операцій у різних областях України під світлом ліхтариків.

При цьому 4 грудня МОЗ рекомендувало тимчасово зупинити планові госпіталізації до лікарень по всій Україні через можливі аварійні відключення електро-, тепло- та водопостачання. Згодом така ж рекомендація з'явилася і щодо планових операцій.

Вас також можуть зацікавити новини: