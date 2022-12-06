Проведення чи призупинення планових операцій у МОЗ пропонують розглянути на рівні обласних військових адміністрацій.

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) рекомендувало лікарням тимчасово зупинити планові операції та госпіталізації через відключення електроенергії.

Як пояснили у МОЗ, це знизить навантаження на лікарні та дасть можливість надавати екстрену допомогу.

У відомстві уточнили, що до невідкладної допомоги відносяться екстрені втручання, які проводяться негайно або протягом кількох годин, а також

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термінові операції, проведення яких може здійснюватись у межах доби.

Проведення чи призупинення планових операцій у МОЗ пропонують розглянути на рівні обласних військових адміністрацій.

"У межах підготовки системи охорони здоров’я до можливого додаткового навантаження, пов’язаного із ймовірним знеструмленням, тимчасово призупиняються планові операції (ті, що не потребують негайного втручання, оскільки немає загрози життю чи значного погіршення здоров’я пацієнта) та планова госпіталізація до закладів охорони здоров’я.

Вони будуть проведені при стабілізації ситуації з енергопостачанням й, відповідно, можливістю забезпечити необхідною медичною допомогою на належному рівні більшу кількість пацієнтів", – пояснили у МОЗ.

Проте, лікар приймає остаточне рішення щодо ургентності або плановості випадку кожного пацієнта.

Як працюють лікарні в умовах блекауту

Через загрозу блекауту, лікарні вже підготувались до ймовірних відключень енерго-, водо- та теплопостачання. Під час масованого ракетного обстрілу, лікарі провели кілька десятків операцій у різних областях України під світлом ліхтариків.

При цьому 4 грудня МОЗ рекомендувало тимчасово зупинити планові госпіталізації до лікарень по всій Україні через можливі аварійні відключення електро-, тепло- та водопостачання.

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