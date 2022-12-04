Остаточне рішення про госпіталізацію прийматиме лікар.

Міністерство охорони здоров'я просить тимчасово припинити планові госпіталізації в медустановах по всій Україні через можливі аварійні відключення електро -, тепло- та водопостачання.

Як повідомляє "РБК-Україна", про це йдеться в листі міністерства, який отримали обласні та Київська міська військові адміністрації.

"Міністерство охорони здоров'я України у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, а також можливої роботи в екстремальних умовах (аварійного відключення електропостачання, водопостачання та централізованого теплопостачання) просить призупинити планові госпіталізації в закладах охорони здоров'я до подальших рекомендацій", – йдеться в листі.

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З опублікованого документа також випливає, що МОЗ просить перевірити наявність в медустановах аварійного/резервного електропостачання, джерел теплопостачання, стан генераторів, наявність палива, запасів води і продуктів, медикаментів з розрахунком на 1 місяць роботи тощо.

Керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська пояснила, що рішення про плановість госпіталізації приймає лікар.

"Є окремі стани - не ургентні, коли, наприклад, зволікання навіть з плановим лікуванням може ускладнити лікування певної патології пізніше. Тоді лікар може приймати рішення про госпіталізацію. І ніхто не скаже йому, що цей випадок плановий або позаплановий. Це відпрацьований механізм. Ми вже його застосовували під час спалаху COVID-19", – сказала Вишневська.

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За словами радника глави Офісу президент України Михайла Подоляка, новий людожерський план РФ полягає в тому, щоб завдати удару при мінусовій температурі, залишивши українців без світла і опалення. "Хочуть поставити на коліна наші пологові будинки, лікарні, щоб наші дітки дихали на інгаляторах в центрах обігріву, "Центрах незламності", як ми їх називаємо", – зазначав він.

МОЗ і місцева влада активно готують лікарні до роботи в складних умовах. Раніше заступник міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич раніше пояснила, що незважаючи на забезпеченість генераторами, під час блекауту українські лікарні не працюватимуть як зазвичай.

Вона зазначила, що у разі тривалої відсутності електроенергії в Україні медичні заклади відмовляться від проведення планових госпіталізацій та операцій.

Також Карчевич пояснила, що лікарні будуть поділені на два рівні – одні працюватимуть, коли немає світла. Інші, коли немає ні світла, ні води, ні опалення. Другі також будуть забезпечені системами Starlink для збереження доступу до Інтернету.

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