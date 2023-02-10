Там зазначили, що війна викликала не тільки брак ліків і медперсоналу, а й створила серйозну загрозу психічному здоров'ю населення.

Через триваючу війну чверть населення України знаходиться під загрозою розвитку важкого психічного захворювання.

Як заявив спецрадник Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Мішель Казачкін, війна в Україні призвела не тільки до нестачі ліків і медперсоналу, а й створила серйозну загрозу психічному здоров'ю населення, передає Reuters.

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"В даний час кожна четверта людина в Україні піддається ризику серйозних психічних захворювань", - сказав Казачкін.

Коментуючи нещодавній візит до Дніпра, він сказав, що бачив десятки військових, госпіталізованих з "гострою тривогою, депресією та психічними розладами".

"Психічне здоров'я стає переважаючою проблемою громадської охорони здоров'я в Україні, - зазначив він. - Війна та її наслідки призвели до збільшення вживання законних і незаконних психотропних речовин".

ВООЗ про війну в Україні

У листопаді минулого року у ВООЗ заявили, що через спроби Росії знищити енергетику України під загрозою цієї зими опиняться життя мільйонів українців.

"Половина інфраструктури української енергетики пошкоджена або знищена. Це вже впливає на систему охорони здоров'я і на здоров'я людей. Простіше кажучи, цієї зими перед людьми постане питання виживання",- сказав тоді глава європейського відділення ВООЗ Ханс Хенрі Клюге.

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