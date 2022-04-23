В організації констатували, що мішенями нападів російських окупантів стають медичні установи, персонал і пацієнти.

З моменту широкомасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого було скоєно 162 атаки на українські медустанови.

Про це повідомили у ВООЗ.

"Атаки на охорону здоров'я порушують міжнародне право і загрожують життю. Медичні працівники, лікарні та машини швидкої допомоги ніколи не повинні ставати мішенями", - зазначили у ВООЗ.

Там повідомили, що в результаті атак з 24 лютого по 16 квітня 52 людини отримали поранення і 73 людини загинули.

В організації констатували, що мішенями нападів російських окупантів стають медичні установи, транспорт, персонал, пацієнти, матеріали і склади.

Регіональний директор ВООЗ в Європі Ханс Генрі Клюге заявив, що ВООЗ працює над тим, щоб медичні товари доставлялися в міста і села по всій Україні, незважаючи на атаки.

"Мир - єдиний шлях вперед. Я знову закликаю Російську Федерацію зупинити війну", - заявив генсек ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

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