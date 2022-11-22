За оцінкою ВООЗ, цією зимою ще 2-3 млн українців можуть залишити свої будинки "в пошуках тепла і безпеки".

Через спроби Росії знищити енергетику України під загрозою цієї зими опиняться життя мільйонів українців.

Таку заяву зробив глава європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Хенрі Клюге, передає Бі-бі-сі.

"Половина інфраструктури української енергетики пошкоджена або знищена. Це вже впливає на систему охорони здоров'я і на здоров'я людей. Простіше кажучи, цієї зими перед людьми постане питання виживання", - сказав Клюге.

За оцінкою ВООЗ, взимку ще 2-3 млн українців можуть покинути свої будинки "в пошуках тепла і безпеки". Жителям країни в умовах відсутності опалення та світла більше звичайного загрожують інфекції дихальних шляхів, грип та коронавірус.

Через російські удари по енергетиці, за словами представника ВООЗ, вже зараз сотні лікарень та інших установ системи охорони здоров'я не можуть нормально працювати - немає або не вистачає електрики і води.

За словами Клюге, пологовим будинкам потрібні інкубатори, банкам крові потрібні холодильники, а палатам інтенсивної терапії - вентилятори, і все це вимагає енергії.

Клюге також зауважив, що ВООЗ турбує доля 17 тис. пацієнтів з ВІЛ в Донецьку, у яких скоро можуть закінчитися життєво необхідні антиретровірусні препарати.

Велика частина Донецької області знаходиться під контролем Росії, і Клюге закликав до створення гуманітарного медичного коридору в усі недавно відвойовані і окуповані райони.

Також зростає занепокоєння з приводу збільшення випадків інфікування коронавірусом.

"Через низький рівень вакцинації, не кажучи вже про бустери, у мільйонів українців слабшає або відсутній імунітет до ковіду", - зазначив Клюге.

Удари РФ по енергетиці України

У жовтні та листопаді енергосистема України зазнала масованих ракетних атак російських окупантів. За експертними оцінками, зараз в Україні зруйновано або пошкоджено 50% об'єктів енергетичної інфраструктури.

При цьому в Міненерго запевняли, що ситуація з енергопостачанням в країні контрольована. Водночас українців закликають систематично економити електроенергію.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що найбільше проблем з електропостачанням мають Київ і область, Одеса і область, Харків і область.

Запорізька АЕС, яка виробляла понад 25% електрики в Україні, зараз фактично не працює. У минулі вихідні вона знову піддалася обстрілу.

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