"Це рак. Вони всі помруть": МОЗ відреагувало на скандал довкола заяви заступника Супрун про лікування онкохворих за кордоном

У мережі розгорівся скандал через слова заступника Супрун про лікування онкохворих українців за кордоном. У МОЗ вже відреагували, заявивши, що його слова вирвані з контексту.

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що стурбовані активним поширенням окремих уривків виступу заступника в. о. голови МОЗ Олександра Лінчевського про доцільність лікування онкохворих українців за кордоном.

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Йдеться про заяву чиновника в Рахунковій палаті України під час розгляду звіту про результати аудиту ефективності використання грошей з держбюджету. Витяг зі стенограми виступу Лінчевського навів Онкологічний портал України.

"Щодо ефективності. Щодо нерезультативності і неекономності використанні грошей. У сухому залишку – 25% пацієнтів, власне, вмирають. Тобто кожен четвертий лікується за кордоном неефективно. Друзі, колеги! Це рак. Вони всі помруть. Вони всі помруть без варіантів. І ефективність цієї програми - 0%. Ці проблеми. Тобто ці онкологічні захворювання, які, власне потребують трансплантації кісткового мозку, вони закінчуються смертю. Рано чи пізно. Трансплантація нирки, трансплантація серця, вона не продовжує життя невизначено довго", - йдеться в опублікованому витягу зі стенограми.

У мережі з цього приводу одразу ж розгорівся скандал. При цьому думки розділилися. Одні користувачі вимагають відставки Лінчевського після таких заяв, а інші стверджують, що цитата вирвана з контексту і перекручена.

Прес-служба МОЗ заявила, що слова Лінчевського вирвали із загального контексту діалогу з Рахунковою палатою України.

"Заступник міністра Олександр Лінчевський просить вибачення за емоційні висловлювання, неприпустимо невдало використані при його доповіді для опису проблеми, що зачіпає занадто чутливі питання для пацієнтів, їхніх близьких та небайдужих громадян", - йдеться у повідомленні.

У відомстві закликали ЗМІ, політиків та інших громадян України запобігти подальшим маніпуляціям.

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У МОЗ наголосили, що некоректним є і припущення щодо високого рівня смертності (25%) серед пацієнтів, яких направляли на лікування за кордон.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я назвало успішними результати роботи програми "Лікування громадян України за кордоном".

За останні два роки відправлено на лікування в півтора разу більше пацієнтів, ніж за попередні шість років у сукупності. Перебування пацієнтів у черзі скоротилося з року до місяців, іноді тижнів. Формується мережа перевірених і надійних світових клінік-партнерів, з якими йде системне співробітництво. Шанс на продовження життя отримують понад 75% пацієнтів", – зазначили у відомстві.

Водночас, додають у відомстві, вартість проведення операцій для українців за кордоном вища від таких же операцій для європейців.

"Українці були змушені брати участь у цій програмі, оскільки за відсутності прогресу у розвитку власної трансплантології в Україні програма лікування за кордоном була і поки що залишається єдиним шансом пацієнтів на продовження життя", – пояснили в МОЗ.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я вважають, що подальше збільшення бюджетів програми є недоцільним, додаткові ресурси повинні бути спрямовані на розвиток національної програми: насамперед, освіту українських медиків за кордоном і пілотні проекти з трансплантації в Україні.

"Міністерство не припиняє направляти громадян України на лікування за кордон, поки трансплантологія в Україні не почала працювати", – додали у відомстві.

Опублікований Онкопорталом України витяг зі стенограми виступу Лінчевського: