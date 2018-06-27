Врятувала два життя: на Запоріжжі жінка погодилася на пересадку органів загиблого сина (відео)

Однак випадків добровільної згоди на трансплантацію органів родичів небагато.

На Запоріжжі жінка погодилася на трансплантацію органів трагічно загиблого сина, врятувавши таким чином двох інших жінок з небезпечними хворобами нирок.

Сину Лілії Михайлівни було 43 роки, коли він трагічно загинув, отримавши травми, несумісні з життям. Матір досі не може оговтатися, проте вважає, що навіть після смерті син може лишити свою частку для тих, хто цього потребує, йдеться у сюжеті ТСН.

"Якщо його вже не врятувати, нехай він врятує чиїсь життя. Все одно його душа вже пішла, а все інше, якась частинка у комусь буде жити", - каже жінка.

Органи свого сина вона погодилася віддати для трансплантації двом жінкам із тяжкими захворюваннями нирок. Одна з них - Ольга - молода вчителька, яка змушена була постійно їздити на процедури з гемодіалізу.

"Постійно тиск 60 на 40, постійно судоми – постійно щось було. Не було такого, щоб я прийшла додому і нормально себе почувала", - каже вона.

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На Запоріжжі двом жінкам, які чекали на пересадку нирок, зробили успішні операції. І медики сподіваються, що далі вони житимуть цілком повноцінним життям. Матір донора каже, що про своє рішення не шкодує і хоче, щоби її син навіть після смерті лишив свою часточку тим, хто цього потребує.

І серед ночі їй зателефонували і сказали, що для неї з'явився донор нирки.

Інша жінка на ім'я Марина також страждала від тяжкої хвороби і в неї відмовили нирки. Вона була підключена до спеціального апарату, який, однак, лише подовжує життя, а не лікує хворобу. Проте їй також повідомили, що невідомий донор подарував їй нове життя.

Жінок вже незабаром випишуть із лікарні - нові нирки прижилися. Але випадків, коли люди погоджуються віддати органи родичів, небагато. Більшість психологічно неготова піти на таке рішення одразу після смерті близьких.

"З січня зроблено 6 трансплантацій. Ну, напевно, тому, що родичі донорів не зовсім готові давати свою згоду. Менталітет, ну, ви ж розумієте", - каже лікар-нефролог.

Тепер врятовані пацієнтки хочуть отримати контакти Лілії Михайлівни, аби подякувати за одужання.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня президент Петро Порошенко підписав закон про трансплантацію органів.