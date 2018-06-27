Врятувала два життя: на Запоріжжі жінка погодилася на пересадку органів загиблого сина (відео)

12:30, 27 червня 2018
Країна
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Жінка "подарувала" два життя / Скріншот

На Запоріжжі жінка погодилася на трансплантацію органів трагічно загиблого сина, врятувавши таким чином двох інших жінок з небезпечними хворобами нирок.

Сину Лілії Михайлівни було 43 роки, коли він трагічно загинув, отримавши травми, несумісні з життям. Матір досі не може оговтатися, проте вважає, що навіть після смерті син може лишити свою частку для тих, хто цього потребує, йдеться у сюжеті ТСН.

"Якщо його вже не врятувати, нехай він врятує чиїсь життя. Все одно його душа вже пішла, а все інше, якась частинка у комусь буде жити", - каже жінка.

Органи свого сина вона погодилася віддати для трансплантації двом жінкам із тяжкими захворюваннями нирок. Одна з них - Ольга - молода вчителька, яка змушена була постійно їздити на процедури з гемодіалізу. 

"Постійно тиск 60 на 40, постійно судоми – постійно щось було. Не було такого, щоб я прийшла додому і нормально себе почувала", - каже вона.

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На Запоріжжі двом жінкам, які чекали на пересадку нирок, зробили успішні операції. І медики сподіваються, що далі вони житимуть цілком повноцінним життям. Матір донора каже, що про своє рішення не шкодує і хоче, щоби її син навіть після смерті лишив свою часточку тим, хто цього потребує.

І серед ночі їй зателефонували і сказали, що для неї з'явився донор нирки.

Інша жінка на ім'я Марина також страждала від тяжкої хвороби і в неї відмовили нирки. Вона була підключена до спеціального апарату, який, однак, лише подовжує життя, а не лікує хворобу. Проте їй також повідомили, що невідомий донор подарував їй нове життя.

Жінок вже незабаром випишуть із лікарні - нові нирки прижилися. Але випадків, коли люди погоджуються віддати органи родичів, небагато. Більшість психологічно неготова піти на таке рішення одразу після смерті близьких.

"З січня зроблено 6 трансплантацій. Ну, напевно, тому, що родичі донорів не зовсім готові давати свою згоду. Менталітет, ну, ви ж розумієте", - каже лікар-нефролог.

Тепер врятовані пацієнтки хочуть отримати контакти Лілії Михайлівни, аби подякувати за одужання.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня президент Петро Порошенко підписав закон про трансплантацію органів.

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Теги: #Запоріжжя#донорство#трансплантація органів