Українці зможуть лікуватися безкоштовно і в деяких приватних клініках - Супрун

Супрун наголосила, що українці можуть обрати свого лікаря й у приватних клініках.

За словами в.о. глави МОЗ Уляни Супрун, українці можуть укласти договір з лікарем, в тому числі і в приватних клініках.

"У рамках першої хвилі укладені договори з 12-ма приватними клініками та лікарями-ФОПами з різних регіонів України! Це означає, що кожен може вибрати там свого лікаря так само, як в комунальній амбулаторії або поліклініці і лікуватися безкоштовно", - написала Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, завдяки реформі охорони здоров'я держава вперше починає спрямовувати фінансування і в приватні медустанови.

Виконувач обов'язкій міністра охорони здоров'я України зазначила, що 12 приватних клінік і лікарів-ФОПів, з якими уклали договори, будуть отримувати фінансування за такими ж тарифами, що й комунальні амбулаторії та поліклініки.

"Всі пацієнти, які підписали декларації з лікарями, отримають послуги первинної медичної допомоги безкоштовно, адже за них заплатить Національна служба здоров'я", - наголосила в.о. глави МОЗ.

Перелік цих клінік та лікарів-ФОПів можна подивитися на сайті МОЗ України.