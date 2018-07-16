Супрун зруйнувала популярний "літній" міф
Виконувач міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розвінчала улюблений багатьма літній міф, що засмага на тілі свідчить про здоров’я та красу людини.
На своїй стрінці у Facebook вона навела кілька аргументів, чому "смажитися" на сонці - не найкраще заняття влітку:
- засмага жодним чином не сприяє здоров’ю. Ми асоціюємо її зі здоровим та красивим виглядом, насправді ж, засмага є ознакою того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання і намагається "захиститись";
- надмірне перебування на сонці є одним з факторів ризику розвитку раку шкіри;
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- якщо ваш залізний аргумент для засмаги був вітамін D, яким треба запастися на всю довгу зиму, то й це не так. Утворення вітаміну D в шкірі обмежено. Після того, як його утворилась певна кількість, цей процес спиняється, і завдяки тривалому лежанню на пляжі ми більше не помножуємо запаси вітаміну D;
- так само засмага не допомагає ставати гарнішими. Пружність і зволоженість шкіри підтримують речовини колаген та гіалуронова кислота. А дія ультрафіолету їх руйнує і не дає утворювати нові. Тому сонце справді сушить і старить шкіру, і жодні зволожуючі засоби це не спинять. Бо речовини, що вологу можуть утримати, зруйновані.
Також Супрун дала кілька порад, як уберегтися від шкідливого впливу сонця:
- наносьте сонцезахисні й крем щоразу, як виходите на вулицю, і тим більше, якщо йдете відпочивати на пляж.
- перебувайте якомога менше на сонці, особливо в найбільшу спеку (з 11 до 16 години)
- носіть кепки та панамки, одяг з довгими рукавами й штани для захисту від сонячних променів.
Раніше Супрун розповіла, чи можна у спеку охолодитися, випивши крижаної води чи з'ївши морозива.