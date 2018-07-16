Супрун зруйнувала популярний "літній" міф

Супрун дала кілька порад, як уберегтися від шкідливого впливу сонця.

Виконувач міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розвінчала улюблений багатьма літній міф, що засмага на тілі свідчить про здоров’я та красу людини.

На своїй стрінці у Facebook вона навела кілька аргументів, чому "смажитися" на сонці - не найкраще заняття влітку:

- засмага жодним чином не сприяє здоров’ю. Ми асоціюємо її зі здоровим та красивим виглядом, насправді ж, засмага є ознакою того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання і намагається "захиститись";

- надмірне перебування на сонці є одним з факторів ризику розвитку раку шкіри;

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- якщо ваш залізний аргумент для засмаги був вітамін D, яким треба запастися на всю довгу зиму, то й це не так. Утворення вітаміну D в шкірі обмежено. Після того, як його утворилась певна кількість, цей процес спиняється, і завдяки тривалому лежанню на пляжі ми більше не помножуємо запаси вітаміну D;

- так само засмага не допомагає ставати гарнішими. Пружність і зволоженість шкіри підтримують речовини колаген та гіалуронова кислота. А дія ультрафіолету їх руйнує і не дає утворювати нові. Тому сонце справді сушить і старить шкіру, і жодні зволожуючі засоби це не спинять. Бо речовини, що вологу можуть утримати, зруйновані.

Також Супрун дала кілька порад, як уберегтися від шкідливого впливу сонця:

- наносьте сонцезахисні й крем щоразу, як виходите на вулицю, і тим більше, якщо йдете відпочивати на пляж.

- перебувайте якомога менше на сонці, особливо в найбільшу спеку (з 11 до 16 години)

- носіть кепки та панамки, одяг з довгими рукавами й штани для захисту від сонячних променів.

Раніше Супрун розповіла, чи можна у спеку охолодитися, випивши крижаної води чи з'ївши морозива.