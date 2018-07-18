Журналісти показали табір на Донеччині, де масово отруїлися діти (фоторепортаж)

17:14, 18 липня 2018
Країна
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Журналісти зробили фото з дитячого табору "Орлятко" у селі Соснове Донецької області, де із гострою кишковою інфекцією була госпіталізована 91 людина.

Наразі табір "Орлятко", який є філією іншого табору – "Яструбок", зачинений. Територія закладу безлюдна, а на світлинах видно брудні рукомийники, передає ТСН.

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Дітей з отруєнням звідси вивозили до лікарень Слов'янська, Краматорська та Дружківки. Протягом дня батьки забирали своїх дітей із медичних закладів, а тому скільки з них ще залишаються у лікарні - невідомо.

У стані середньої тяжкості перебувають семеро дітей. Як стало відомо, перші 15 дітей та вожатих із симптомами отруєння прийшли до медпункту табору 17 липня близько 6-ї ранку, а далі почали надходити масово.

В "Орлятку" відпочивали діти з Донеччини, Луганщини та Дніпропетровщини, путівки розповсюджувались через підприємства і коштували 6-7 тисяч гривень. 

Як повідомляв УНІАН,  17 липня у селі Соснове Донецької області у дитячому таборі "Орлятко" масово отруїлися діти. Загалом госпіталізована 91 особа.

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Теги: #діти#отруєння#Донецька область