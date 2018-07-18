Масове отруєння у таборі Донецької області: з'явилися подробиці, госпіталізовано вже 91 людину

Головне управління Держпродспоживслужби в Донецькій області вирішило закрити табір з 18 липня.

Станом на середину дня 18 липня з дитячого табору "Яструбок", філія "Орлятко", у Донецькій області з ознаками гострої кишкової інфекції госпіталізували 91 людину.

Про це повідомляє сайт Держпродспоживслужби. Серед постраждалих - 76 дітей та 15 дорослих.

Наразі відібрано зразки проб харчових продуктів, води, змиви з об’єктів довкілля, обстежено персонал закладу.

"За попередніми результатами епідрозслідування встановлено, що перший випадок захворювання стався 15 липня у працівника харчоблоку, наступні випадки захворювання почали реєструватися з 16 та 17 серед дітей всіх 4-х загонів оздоровчого закладу", - йдеться у повідомленні.

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У ході проведення обстеження харчоблоку виявлено низку порушень санітарного законодавства:

- до роботи на харчоблок працівником медпункту було допущено працівника з ознаками захворювання на дисфункцію кишківника;

- для харчування дітей використовуються страви, які не включені в узгоджене Держпродспоживслужбою перспективне меню;

- незадовільно ведеться облік харчових продуктів;

- не дотримується товарне сусідство у холодильному обладнанні, температурні режими зберігання харчових продуктів;

- прийнято на роботу працівників кухні без проходження медичного огляду;

- працівники не дотримуються вимог особистої гігієни (відсутнє мило, антисептик, рушники для обтирання рук).

Як повідомляв УНІАН, спочатку повідомлялося, що отруїлися 60 дітей. Вранці 18 липня стало відомо, що внаслідок отруєння госпіталізовано 84 людини.