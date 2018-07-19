Масове отруєння у фаст-фуді Львова: стали відомі результати досліджень
09:47, 19 липня 2018Країна
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Медики розповіли про результати обстежень пацієнтів, які отруїлися у закладі швидкого харчування.
Отруєння сталося у закладі швидкого харчування / фото УНІАН
Медики розповіли про результати бактеріологічних обстежень пацієнтів, які отруїлися у закладі швидкого харчування Tomash Kebab у центрі Львова.
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Про це VG Львів повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. "Встановлено діагноз "сальмонельоз", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, “Томаш Кебаб”, заклад з їжею швидкого харчування у Львові, став причиною отруєння майже трьох десятків людей. Повідомляється про 29 постраждалих.
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