Масове отруєння у фаст-фуді Львова: стали відомі результати досліджень

09:47, 19 липня 2018
Країна
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Отруєння сталося у закладі швидкого харчування / фото УНІАН

Медики розповіли про результати бактеріологічних обстежень пацієнтів, які отруїлися у закладі швидкого харчування Tomash Kebab у центрі Львова.

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Про це VG Львів повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. "Встановлено діагноз "сальмонельоз", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, “Томаш Кебаб”, заклад з їжею швидкого харчування у Львові, став причиною отруєння майже трьох десятків людей. Повідомляється про 29 постраждалих.

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Теги: #Львів#отруєння