Масове отруєння у фаст-фуді Львова: стали відомі результати досліджень

Медики розповіли про результати обстежень пацієнтів, які отруїлися у закладі швидкого харчування.

Медики розповіли про результати бактеріологічних обстежень пацієнтів, які отруїлися у закладі швидкого харчування Tomash Kebab у центрі Львова. Читайте такожЖурналісти показали табір на Донеччині, де масово отруїлися діти (фоторепортаж) Про це VG Львів повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. "Встановлено діагноз "сальмонельоз", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо, “Томаш Кебаб”, заклад з їжею швидкого харчування у Львові, став причиною отруєння майже трьох десятків людей. Повідомляється про 29 постраждалих.

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