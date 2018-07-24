Супрун розповіла українцям, чи варто спати вдень і як довго

Для більшості людей денний сон корисний. Така практика досить поширена в інших країнах.

Проте науковці наголошують, що денний сон чинить позитивний ефект на наш організм за декількох умов.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун. За її словами, сон удень допомагає відновити концентрацію уваги, продуктивність та здатність фокусуватися на роботі.

Крім того, дрімання працює як антидепресант, покращує настрій та в цілому може надати заряд енергії як після повноцінного нічного сну.

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"Утім, важливо, щоб такий відпочинок не був дуже тривалим - не довше однієї години. Найбільш оптимальна та корисна тривалість дрімання складає близько 20-30 хвилин. Крім того, застосовувати сон як відпочинок протягом дня краще у випадку, якщо вночі ви також спите повноцінно", - пояснює Супрун.

В.о. глави МОЗ зазначає, якщо у вас є порушення сну в нічний час, ваш організм компенсуватиме це тривалим денним сном. А це може бути шкідливим для здоров’я та негативно впливати на вашу продуктивність.

Крім того, тривале дрімання посеред дня може порушити внутрішній годинник організму, викликавши своєрідний "збій". Тоді може порушитися режим дня, що може стати причиною появи неконтрольованого відчуття голоду, порушення сну та нестачі енергії.

"Постійне відчуття втоми та сонливості може бути індикатором наявності проблем зі здоров’ям. Бажання подрімати може викликатися стресом, безсонням, апное (задишкою) уві сні. Крім того, деякі дослідження пов’язують постійну втому і сонливість вдень з ризиком появи діабету 2-го типу, серцево-судинних захворювань та навіть збільшенням ризику смертності з усіх причин", - додала Супрун.