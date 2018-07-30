Психотерапевт розповіла, на який вік припадає пік сексуальної активності жінки

Найсексуальніша жінка у віці від 28 до 32 років, заявила психотерапевт.

Столичний сексолог, психотерапевт Олена Голоцван розповіла, що пік сексуальної активності жінки припадає на 28-32 роки.

Читайте такожНазвано шість причин, чому кожній парі потрібен хороший секс

"У цей час жінка (28-32 роки - Ред.) знає свої уподобання. Розуміє, чого хоче. У чоловіків активність падає після 30 років. Бо починають статеве життя раніше, зловживають спиртним, палять", - заявила вона в коментарі Gazeta.ua.

Також психолог зазначила, що статева активність також спадає у пар, які готуються стати батьками. Жінка більше уваги приділяє дитині — забуває про чоловіка.

Раніше експерти розповіли, що напередодні сексу необхідно відмовитися від броколі, картоплі фрі, ментолу, солодощів й енергетичних напоїв.