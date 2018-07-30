Психотерапевт розповіла, на який вік припадає пік сексуальної активності жінки
15:25, 30 липня 2018Країна
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Найсексуальніша жінка у віці від 28 до 32 років, заявила психотерапевт.
Пік сексуальної активності жінки починається з 28 років / фото pixabay.com
Столичний сексолог, психотерапевт Олена Голоцван розповіла, що пік сексуальної активності жінки припадає на 28-32 роки.
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"У цей час жінка (28-32 роки - Ред.) знає свої уподобання. Розуміє, чого хоче. У чоловіків активність падає після 30 років. Бо починають статеве життя раніше, зловживають спиртним, палять", - заявила вона в коментарі Gazeta.ua.
Також психолог зазначила, що статева активність також спадає у пар, які готуються стати батьками. Жінка більше уваги приділяє дитині — забуває про чоловіка.
Раніше експерти розповіли, що напередодні сексу необхідно відмовитися від броколі, картоплі фрі, ментолу, солодощів й енергетичних напоїв.
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