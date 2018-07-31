Помер відомий харківський вчений-анестезіолог

Оболенцевим уперше в Харкові в 1954 році був використаний ендотрахеальний наркоз із застосуванням міорелаксантів.

Помер колишній завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Харківського національного медичного університету (ХНМУ), учасник бойових дій під час Другої світової війни Микола Оболенцев.

Оболенцев - видатний український вчений-анестезіолог. З його ім'ям нерозривно пов'язаний розвиток викладання в ХНМУ анестезіології та реаніматології як дисципліни, передає Status quo.

Ним вперше в Харкові в 1954 році був використаний ендотрахеальний наркоз із застосуванням міорелаксантів.

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У 1959 році за ініціативою Оболенцева було отримано дозвіл ректорату Харківського медінституту (ХМІ) організувати проведення факультативних лекцій з анестезіології-реаніматології для студентів VI курсу лікувального факультету. У 1963 році на базі кафедри факультетської хірургії та анестезіолого-реанімаційного відділення Хоклі був створений доцентський курс з анестезіології-реаніматології на чолі з доцентом Оболенцевим.

У червні 1974 р. на базі доцентского курсу анестезіології була створена кафедра анестезіології і реаніматології ХМІ, якою в період 1977-1999 роках завідував Оболенцев.

Як повідомляв УНІАН, харківська журналістка та телеведуча Оксана Пількина померла після тривалої хвороби.