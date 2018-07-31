Помер відомий харківський вчений-анестезіолог
Помер колишній завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Харківського національного медичного університету (ХНМУ), учасник бойових дій під час Другої світової війни Микола Оболенцев.
Оболенцев - видатний український вчений-анестезіолог. З його ім'ям нерозривно пов'язаний розвиток викладання в ХНМУ анестезіології та реаніматології як дисципліни, передає Status quo.
Ним вперше в Харкові в 1954 році був використаний ендотрахеальний наркоз із застосуванням міорелаксантів.
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У 1959 році за ініціативою Оболенцева було отримано дозвіл ректорату Харківського медінституту (ХМІ) організувати проведення факультативних лекцій з анестезіології-реаніматології для студентів VI курсу лікувального факультету. У 1963 році на базі кафедри факультетської хірургії та анестезіолого-реанімаційного відділення Хоклі був створений доцентський курс з анестезіології-реаніматології на чолі з доцентом Оболенцевим.
У червні 1974 р. на базі доцентского курсу анестезіології була створена кафедра анестезіології і реаніматології ХМІ, якою в період 1977-1999 роках завідував Оболенцев.
Як повідомляв УНІАН, харківська журналістка та телеведуча Оксана Пількина померла після тривалої хвороби.