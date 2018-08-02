У Києві на прийомі в стоматолога померла жінка - ЗМІ

Попередня причина смерті - реакція на анастезію.

В одній зі стоматологічних клінік Києва на прийомі у лікаря померла пацієнтка. Це сталося 2 серпня близько 11:00.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Київ оперативний". Інцидент стався на вулиці Воздвиженській, 16А.

"У стоматологічному центрі раптово померла жінка 1970 року народження. Попередня причина смерті - реакція на анастезію. На місці працюють правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині судитимуть лікаря-гінеколога, через недбалість якої постраждала вагітна жінка.