У Києві на прийомі в стоматолога померла жінка - ЗМІ
14:14, 02 серпня 2018Країна
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Попередня причина смерті - реакція на анастезію.
Ілюстрація REUTERS
В одній зі стоматологічних клінік Києва на прийомі у лікаря померла пацієнтка. Це сталося 2 серпня близько 11:00.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Київ оперативний". Інцидент стався на вулиці Воздвиженській, 16А.
"У стоматологічному центрі раптово померла жінка 1970 року народження. Попередня причина смерті - реакція на анастезію. На місці працюють правоохоронці", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, на Київщині судитимуть лікаря-гінеколога, через недбалість якої постраждала вагітна жінка.
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