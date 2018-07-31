На Київщині судитимуть гінеколога, через недбалість якої постраждала вагітна жінка

Лікар, встановивши неправильний діагноз вагітній жінці, призначила лікування, що призвело до тяжких наслідків.

На Київщині судитимуть лікаря-гінеколога, через недбалість якої постраждала вагітна жінка.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Київської області, до однієї з приватних клінік в м. Ірпінь звернулась вагітна жінка, де їй було призначено лікаря акушера-гінеколога та за суміщенням лікаря з ультразвукової діагностики. Вказаний лікар встановила діагноз пацієнту – загроза самовільного викидня малого терміну вагітності та призначила лікування.

«Незважаючи на те, що вагітна жінка почувала себе недобре, лікар-гінеколог продовжила лікування тими ж препаратами. Через декілька днів, коли стан пацієнтки погіршився, лікар-гінеколог знову провела її огляд та продовжила лікування від раніше встановленого діагнозу», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожАкушеру-гінекологу зі Львова присудили рік за ґратами через смерть немовляти

У подальшому, через сильні болі внизу живота, вагітну жінку було госпіталізовано до відділення планування сім’ї та оперативної реабілітації державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України». Лікарі вказаної медичної установи обстежили пацієнтку та встановили правильний діагноз – лівобічна трубна вагітність.

«Внаслідок неналежного надання медичної допомоги жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження у вигляді порушення анатомічної цілісності тканин і органів та їх функцій», - наголосили у прокуратурі.

Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно лікаря-гінеколога за ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Судом обвинуваченій обрано запобіжний захід у виді особистого зобов’язання.