Лікарі розповіли, чи викликають кеди плоскостопість (відео)

За словами лікарів, головне не як довго носити кеди, а де в них ходити.

В Україні з кожним роком дедалі більше прихильників демократичного взуття. І якщо раніше кеди найчастіше взували рокери та спортсмени, то тепер у них ходять на роботу в офіси і на вечірки.

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Як до такої моди ставляться лікарі та під що взувати кеди, аби бути стильним, дізнавалася ТСН.

Пані Ірина розповідає, що перші кеди вона взула, коли була підлітком, а зараз їй 60. Каже, що раніше це був спорт, а зараз вже мода.

Олександр колекціонує кеди. Він їх збирає реставрує і продає. Каже, що купують достатньо забезпечені люди і покупців з кожним роком стає все більше.

Раніше існував міф, що носити довго кеди не можна - буле плоскостопість, але сучасні лікарі кажуть, що це спортивне взуття не відрізняється від іншого. Головне, як і де ходити.

Ортопед Олег Шепета каже, що довга прогулянка в кедах по асфальту чи бетону може викликати больовий синдром.

Зручно і комфортно - кажуть стилісти і прогнозують, що кеди в моді будуть ще кілька років.