Супрун розповіла про "пігулку" від багатьох хвороб та секрет збільшення тривалості життя

Керівник МОЗ підкреслила, що фізична активність – пігулка від багатьох хвороб і профілактика надмірної ваги.

Дослідники, які аналізували стиль життя більш як 55 тисяч людей протягом 15 років, визначили - регулярні пробіжки продовжують життя на 3 роки.

Про це на своїй сторінці у Facebook виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун з посиланням на дослідження Американського коледжу кардіології.

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Очільниця МОЗ пояснила, що позитивний ефект досягається завдяки тому, що біг дає кардіонавантаження, які так потрібні для здоров’я серця.

«Не обов’язково пробігати довгі кілометри. Мінімальна корисна доза фізичної активності вас приємно здивує. Бігайте протягом 5-10 хвилин щодня у комфортному для вас темпі і це вже спрацює! Втім, якщо можете - бігайте більше», – рекомендує Супрун.

За її інформацією, щодо бігу є різні дослідження, але майже в кожному цифри вражають: для людей, що регулярно бігають, ризик смерті від серцевих нападів та інсультів знижувався на 45%, а передчасної смертності - на 30%.

«Фізична активність – пігулка від багатьох хвороб і профілактика надмірної ваги. Водночас, що нижче рівень активності, то вищий ризик смертності з будь-якої причини. Саме малорухливий спосіб життя є причиною близько 9% передчасних смертей серед населення всього світу. Він займає 4-е місце після куріння, діабету та високого тиску», – зазначила Супрун.

Очільниця МОЗ радить українцям все життя проводити в русі, адже регулярна фізична активність дуже корисна для здоров’я.