В Одесі мати втекла від лікарів у ліс із хворим на пневмонію немовлям: дитину не врятували (відео)

12:03, 23 серпня 2018
Країна
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Дитину знайшли у тяжкому стані / скріншот відео ТСН

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Як йдеться в сюжеті ТСН, матір з немовлям переховувалася в лісі, бо не хотіла їхати з дитиною до лікарні. Нібито боялася, що немовля в неї відберуть. Швидку хлопчику з високою температурою викликали родичі, але поки лікарі приїхали, жінка схопила немовля та втекла. Поліція прочісувала ліс усю ніч. 

Втікачку знайшли аж під ранок, але дитина була вже у тяжкому стані, врятувати її не вдалося. Жінці вже оголосили підозру – їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Теги: #Одеса#пневмонія