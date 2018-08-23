В Одесі мати втекла від лікарів у ліс із хворим на пневмонію немовлям: дитину не врятували (відео)
12:03, 23 серпня 2018Країна
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Втікачку знайшли аж під ранок, але дитина була вже у тяжкому стані, врятувати її не вдалося.
Дитину знайшли у тяжкому стані / скріншот відео ТСН
В Одесі від пневмонії померла двомісячна дитина.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, матір з немовлям переховувалася в лісі, бо не хотіла їхати з дитиною до лікарні. Нібито боялася, що немовля в неї відберуть. Швидку хлопчику з високою температурою викликали родичі, але поки лікарі приїхали, жінка схопила немовля та втекла. Поліція прочісувала ліс усю ніч.
Втікачку знайшли аж під ранок, але дитина була вже у тяжкому стані, врятувати її не вдалося. Жінці вже оголосили підозру – їй загрожує до 15 років позбавлення волі.
В Одесі від пневмонії померла двомісячна дитина
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