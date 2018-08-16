З'явилися подробиці смерті 4-річної дівчинки, яку вкусила змія (відео)

Сироватку дитині не вводили ані в райлікарні, ані в обласній, бо її просто немає в Україні.

У Львові медики не зуміли врятувати 4-річну дівчинку від наслідків укусу отруйної змії. Фахівці кажуть, що перебіг отруєння був нетиповим і дуже стрімким.

Маленьку Олю швидкою зі Сколівської райлікарні привезли в обласний центр посеред ночі. Стан дівчинки був важкий, йдеться в сюжеті ТСН.

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"Дуже прогресивно розвивалася хвороба, дуже був атиповий, дуже гострий перебіг, наростання всієї симптоматики отруєння. Це є дуже потужна, дуже сильна отрута", - пояснила заступник головного лікаря Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Олена Козлова.

У лікарні кажуть, що родина постраждалих відпочивала у Карпатах. Надвечір начебто у лісі дорослі розставляли намет, коли гадюка вкусила дівчинку у праву ступню. Сироватку дитині не вводили ані в райлікарні, ані в обласній, бо її просто немає в Україні. Однак лікарі виправдовуються, що ефективність ліків у цьому випадку була під великим питанням. "Це не є панацея, і немає чіткого переконання, що вона 100% ефективна. Крім того, сироватку треба ввести в максимально короткий час від укусу, відповідно, це має бути зроблено на місцях, а не в спеціалізованих лікарнях, де це вже є запізно", - пояснила представник медичного центру.

Також УНІАН стало відомо, що Львівська місцева прокуратура №1 розпочала кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками, що спричинило смерть постраждалої від укусу змії 4-річної дівчинки.