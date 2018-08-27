Українцям загрожує сезонна небезпека: поради, як уберегтися від алергії на амброзію (відео)

У період цвітіння амброзії треба зволожувати повітря в помешканні і не гуляти на вулиці у спекотну безвітряну погоду.

Постійне чхання, свербіж у горлі і сльозотеча – це алергія на амброзію. Зараз - пік її цвітіння.

Найбільш вразливі до цього бур’яну – діти і люди з хронічними захворюваннями. Але медики запевняють, що цю хворобу можна подолати, йдеться в сюжеті ТСН.

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Пилок амброзії потрапляє у ніс, бронхи, викликає сльозотечу, порушує зір, підвищує температуру тіла, а ще може викликати напади бронхіальної астми. Таблетки і спреї допоможуть, кажуть медики, лише тимчасово. Симптоми завдяки їм зникають, але хвороба залишається. Позбутися алергії назавжди - це складно, довго і дорого.

"Коли ми чітко з’ясували, на які алергени йде реакція, ми вводимо цей алерген у малих дозах. Йде стимуляція імунної системи, синтез певних блокувальних антитіл, які перешкоджають розвитку класичної алергічної реакції", - розповідає лікар-алерголог Олег Назар.

Крім того, треба зволожувати повітря в помешканні і не гуляти на вулиці у спекотну безвітряну погоду. А ще обов’язково боротись й із самою амброзією.