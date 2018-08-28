Супрун нагадала напередодні навчального року: в Україні скасували "медичну картку дитини"

"Медична карта дитини" (форма № 026/о) ще від березня 2018 року більше не потрібна для прийняття до школи.

Медичні картки для прийняття дитини до школи (форма № 026/о) не потрібні від березня 2018 року, тому ніхто не має права не допускати дитину до навчання без неї.

Про це на своїй сторінці у Facebook нагадала виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

За її словами, зберігання персональних медичних даних у навчальних закладах суперечить законодавству, оскільки вони не мають ліцензії на медичну практику. Діти мають пройти тільки звичайні медичні огляди у свого сімейного лікаря або педіатра та отримати стандартні довідки.

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1. Довідка форми № 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду"

У довідці для школи лікар зазначає:

✅ прізвище та ім’я дитини, дату її народження і стать;

✅ місце проживання дитини, телефон батьків;

✅ найменування загальноосвітнього навчального закладу, клас;

✅ дату проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду (а також дату попереднього профогляду і рекомендовану дату наступного);

✅ висновок про стан здоров’я дитини (якщо школяр має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис);

✅ групу для занять фізичною культурою;

✅ рекомендації.

За необхідності лікар може направити дитину на вакцинацію, базові аналізи чи до вузьких спеціалістів.

2. Довідка форми № 063/о "Карта профілактичних щеплень"

Вона містить інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб.