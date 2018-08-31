Година на домашнє завдання: в Україні пропонують нові санітарні норми для школи

В 1-4 класах МОЗ рекомендує облаштувати в навчальних приміщеннях місця для відпочинку та ігор.

МОЗ України пропонує для громадського обговорення оновлені санітарні норми для школи. Вони можуть змінитися вперше за 17 років.

МОЗ у співпраці з МОН та експертами розробили новий "Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти", що враховує сучасні потреби учнів, зокрема дозволяє дітям з особливими освітніми потребами почуватись у школі вільно, передає прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Які зміни пропонуються

1. Скорочується тривалість виконання домашніх завдань: не більше години у 3–9 класах та 1,5 години у 10–12 класах. А для учнів першого і другого класів домашні завданні взагалі не рекомендовані.

2. Школи отримують можливість самостійно організовувати простір. Скасовані нормативи щодо відстані між партами, а в 1-4 класах рекомендовано облаштувати в навчальних приміщеннях місця для відпочинку та ігор.

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3. Вчителі можуть використовувати сучасні технології - інтерактивні дошки, мультимедійні технології та пристрої.

Крім того, після занять із застосуванням мультимедійних технологій проводиться фізкультхвилинка та гімнастика для очей, в кінці уроку – фізичні вправи для профілактики загальної втоми.

4. Харчування учнів має відповідати сучасним рекомендаціям: щоденне меню шкіл має включати як мінімум чотири страви, а калорійність обіду повинна складати близько 30% від добової потреби в енергії. У розроблених рекомендаціях чітко визначена максимально допустима кількість цукру та солі для різних страв. Передбачена можливість організації кейтерингу.

Раніше в.о. глави МОЗ України Уляна Супрун заявила, що шкільні лінійки на 1 вересня - пережиток радянської традиції, від якого давно час відійти в українських навчальних закладах.