Супрун попередила українів про сезон грипу

Щоб захистити себе та рідних, варто починати планувати у календарі час, коли можна робити щеплення для профілактики грипу, наголосила Супрун.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун нагадала українцям, що сезон грипу близько - він розпочнеться з жовтня.

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В Україні, за пронозами World Health Organization (WHO), ймовірно циркулюватимуть:

- вірус, подібний A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09;

- вірус, подібний A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016(H3N2);

- вірус, подібний B/Colorado/06/2017.

"Для епідсезону 2018-2019 року в Україні очікується наявність трьох вакцин від грипу. Одна з них уже зареєстрована в Україні, інша завершила процес спеціалізованої експертизи реєстрації, матеріали щодо третьої вакцини перебувають на розгляді у Державному експертному центрі", - пише Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Як переконує в.о. глави МОЗ, вакцини будуть доступні в аптеках вже протягом місяця, де їх можна буде придбати та вчасно зробити щеплення в закладі охорони здоров'я.

"МОЗ України не закуповує вакцини від грипу централізовано за кошти платників податків. Такі вакцини можна придбати за власний кошт або отримати безоплатно, якщо ваша організація або місцева влада вирішать їх закупити", - додала Супрун.

Як повідомляло МОЗ, у новому епідсезоні в Україні прогнозують три штами вірусу грипу: Мічіган, Сінгапур, Колорадо.