В Україні після кору може спалахнути ще страшніша епідемія (відео)

В Україні щеплені лише 19% громадян.

32 тисячі українців захворіли на кір за неповних два роки. 6 дорослих і 12 дітей померли.

Крім того, в Україні вже зареєстровано чотири випадки дифтерії. Інфекціоністи прогнозують, що це початок нового спалаху. Адже прошарок щеплених українців мізерний. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.

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Епідеміологи кажуть, кір - мале лихо, справжнє почнеться зі спалахом дифтерії: "Уявіть, що з дітей, народжених 2016 року, у нас тільки 19% від усіх новонароджених захищені від дифтерії. Якщо будуть випадки, як ви думаєте, наскільки легко буде поширюватися хвороба? Це тільки один рік. А у на таких років 10".

Востаннє дифтерія лютувала у 1990-х. Тоді захворіло 20 тисяч осіб, близько 700 померли. Інфекціоніст Андрій Сніцар рятував тоді хворих. Каже, пацієнт проходить 9 кіл пекла. Ризик смерті – надзвичайно високий. Дифтерія уражає нирки, серце, нервову систему.

На порятунок від дифтерії є лічені години. Якщо сироватку ввести запізно - смерть. Для сотень тисяч нещеплених в Україні нині є лише 900 доз сироватки. Єдиний захист від дифтерії - це щеплення, вакцини є достатньо. Дорослі мають поновлювати захист кожні 10 років.

Як повідомляв УНІАН, у червні в Україні офіційно зареєстрували другий випадок дифтерії цього року.