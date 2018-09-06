На українському курорті у відпочивальника виявили холеру

28 серпня житель Новомосковська поступив в лікарню зі скаргами на погане самопочуття.

У Бердянську наприкінці серпня житель Новомосковська заразився холерою, проте фахівці стверджують, що загрози розповсюдження захворювання немає.

Як пояснили в Запорізькому обласному лабораторному центрі, холерний збудник буває декількох видів. І у цієї людини був нетоксигений збудник холери, передає місцеве видання pro.berdyansk.biz.

«Він незаразний, може викликати легку форму захворювання, але створити "грізну" холеру з поширенням не може. Це холера, але не та сильна холера, яка мільйони валить. Це слабка, яка важких форм не викликає», – пояснив заступник директора - завідувач відділу дослідження біологічних факторів ГУ «Запорізький обласний лабораторний Центр МОЗ України» Олександр Мащак.

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28 серпня житель Новомосковська поступив в лікарню зі скаргами на погане самопочуття. Пробувши в установі близько доби, він відчув себе краще і залишив лікарню, написавши відмову від лікування. Вже 31 числа чоловік залишив Бердянськ. Однак у фахівців виникли підозри, що у пацієнта може бути холера, і його аналізи направили в обласний лабораторний центр.

На засіданні комісії з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій, яка відбулась 6 вересня, співробітники місцевої санстанції повідомили, що чоловік відпочивав у Бердянську з дружиною з 23 по 31 серпня і проживав в одному з будинків на Східному проспекті. За його словами, відчув нездужання після того, як покуштував креветки, куплені на пляжі у невідомого продавця. Після того, як чоловік відмовився від лікування і поїхав, інформація про його стан була передана у відповідні органи Дніпропетровської області.

Олександр Мащак підкреслив, що в місті проведені всі необхідні заходи. Зокрема, взято на контроль якість питної води в тому мікрорайоні, де він жив, проведено обстеження пляжу, який відвідував, і жителів Бердянська, з ким він мав контакти. Також обстежена водоразвідна система того місця, де він проживав, та проведена дезінфекція житла. Фахівець висловив сумнів в подальшому поширенні вібріонів, виходячи з досить великого відрізку часу, який пройшов після виявлення захворювання.