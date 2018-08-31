В будинку пристарілих Бердянська вбили постояльця

Загиблий - 44-річний раніше судимий житель Бердянського району, він більше року перебував у геріатричному пансіонаті і вів асоціальний спосіб життя.

У Бердянську Запорізької області в будинку пристарілих сталося вбивство. Сьогодні вранці медперсонал виявив бездиханне тіло одного з пацієнтів зі слідами насильницької смерті.

Про це розповів директор установи Володимир Милакумов, передає Pro Berdyansk.

Повідомляється, що загиблий - 44-річний раніше судимий житель Бердянського району, він більше року перебував у геріатричному пансіонаті і вів асоціальний спосіб життя.

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За словами Милакумова, поверх, де раніше проживав чоловік, повністю заселений подібним контингентом: людьми, що мали проблеми з законом, які ігнорують вимоги адміністрації.

Відзначається, що керівництво пансіонату неодноразово зверталося в облздороввідділ з проханням розселити мешканців цього поверху по інших установах, у тому числі виправних.

У відділі комунікації поліції Запорізької області повідомили, що злочинця затримано. Правоохоронці з'ясували, що між загиблим і підозрюваним стався конфлікт, в ході якого зловмисник завдав опоненту ножове поранення в шию.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня в Одеській області чоловік застрелив дружину і покінчив із собою.