ЗМІ з'ясували, які бактерії і мікроорганізми живуть на телефонах (відео)

З цими гаджетами ми обідаємо, спимо, працюємо і вчимося.

В середньому 5 годин на день сучасна людина витрачає на мобільний телефон. Перевіряє його приблизно 85 разів на добу.

З цими гаджетами ми обідаємо, спимо, працюємо і вчимося. Вони настільки увійшли у сучасне життя, що медики рекомендують змінити правила гігієни - мити не тільки руки, але і щодня обробляти телефони.

Спецкор з'ясував, які бактерії і мікроорганізми живуть на телефонах.