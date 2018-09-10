ЗМІ з'ясували, які бактерії і мікроорганізми живуть на телефонах (відео)
20:01, 10 вересня 2018Країна
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З цими гаджетами ми обідаємо, спимо, працюємо і вчимося.
В середньому 5 годин на день сучасна людина витрачає на мобільний телефон. Перевіряє його приблизно 85 разів на добу.
З цими гаджетами ми обідаємо, спимо, працюємо і вчимося. Вони настільки увійшли у сучасне життя, що медики рекомендують змінити правила гігієни - мити не тільки руки, але і щодня обробляти телефони.
Спецкор з'ясував, які бактерії і мікроорганізми живуть на телефонах.
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