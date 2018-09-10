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ЗМІ з'ясували, які бактерії і мікроорганізми живуть на телефонах (відео)

20:01, 10 вересня 2018
Країна
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З цими гаджетами ми обідаємо, спимо, працюємо і вчимося. Вони настільки увійшли у сучасне життя, що медики рекомендують змінити правила гігієни - мити не тільки руки, але і щодня обробляти телефони.

Спецкор з'ясував, які бактерії і мікроорганізми живуть на телефонах.

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Теги: #телефон