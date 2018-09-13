У Києві виявлено випадок підозри на захворювання лихоманкою Західного Нілу

Симптоми захворювання у чоловіка з'явилися після його повернення з відпочинку на Кіпрі.

У Києві виявлено випадок підозри на захворювання гарячкою Західного Нілу, яке ще називають «лихоманкою Західного Нілу».

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України в Facebook.

«Симптоми захворювання у чоловіка з'явилися після повернення з відпочинку на Кіпрі. У вересні чоловіка госпіталізували у відділення інфекційної реанімації Олександрівської клінічної лікарні Києва з попереднім діагнозом менінгоенцефаліт, лихоманка неясного генезу. Аналіз сироватки крові направили в вірусологічну референс-лабораторію. В результаті були виявлені антитіла до вірусу лихоманки Західного Нілу, дослідження тривають," - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що аналіз Центру громадського здоров'я не виявив ризику для жителів України. Фахівці продовжують епідеміологічне спостереження.

***Лихоманка Західного Нілу - небезпечне вірусне захворювання, яке поширюється через укуси комарів. У важких випадках воно викликає лихоманку, запалення оболонок мозку, лімфаденопатію, екзантему і ураження слизових оболонок.

За 7 місяців 2018 року в Україні було зареєстровано 3 випадки захворювання, за аналогічний період 2017 року - один випадок. Всі хворі були жителями Полтавської області, заразилися через укуси комарів. Смертельних випадків на території України не зафіксовано.