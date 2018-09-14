У Дніпрі закрили на карантин школу, де масово занедужали діти (відео)

Точної причини отруєння дітей досі не з'ясували.

У Дніпрі закрили навчальний заклад, де масово занедужали діти. Карантин оголошено до 21 вересня.

За цей час фахівці мають з'ясувати головне питання: що спричинило нудоту, розлади травлення і підвищення температури. Попередній діагноз - гостра кишкова інфекція. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.

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Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм. Від ранку середи дітям з різних класів один за одним ставало зле. 18 шпиталізували. Їхній стан не тяжкий, кажуть лікарі. Ще кілька десятків учнів лікуються вдома.

Харчування у школі забезпечує приватна компанія. Втім, перевіряють не лише їдальню, адже не всі хворі там харчувалися. А серед тих, хто таки споживав шкільну їжу, не всі похворіли.

"Перевіряється і навчальний заклад, і харчоблок. На сьогодні ми не можемо ще говорити про причини. В нас немає лабораторного підтвердження. Відбираються зразки, будуть досліджуватися. У нас на перевірку два дні", - говорить начальник відділу обласного управління Держпродспоживслужби Неля Полюхович.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня у Дніпрі сталося масове отруєння учнів однієї з загальноосвітніх шкіл.