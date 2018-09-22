Щороку у світі внаслідок вживання алкоголю помирає близько 3 млн осіб - ВООЗ

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я пов'язують з алкоголем виникнення близько 200 захворювань.

Щороку у світі внаслідок вживання алкоголю помирає близько 3 млн осіб – це більше, ніж від СНІДу, насильства і дорожньо-транспортних подій разом узятих.

Такі дані наводяться у доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), повідомляє Deutsche Welle.

За даними експертів ВООЗ, найбільше від наслідків споживання алкоголю помирає чоловіків - три чверті із зафіксованих смертей.

Серед іншого, ВООЗ пов'язує з алкоголем виникнення близько 200 захворювань, в тому числі цироз печінки та деякі види раку. Крім того, вживання алкоголю сприяє розвитку таких захворювань як туберкульоз і пневмонія.

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Лише 2016 року на планеті зареєстрували понад 3 млн смертей, спричинених наслідками зловживання алкоголем. Це - близько 5,3% всіх смертей, що сталися того року. За той самий період 2,5% летальних випадків у світі спричинили ДТП, 1,8% - СНІД, а 0,8% - насильство, підрахували аналітики ВООЗ.

Водночас в організації відзначили й "позитивні тенденції", адже останніми роками кількість смертей, пов'язаних з алкоголем, зменшилась. Зокрема, ще 2012 року внаслідок вживання алкогольних напоїв померли 3,3 млн осіб. Але "ціна" за споживання алкоголю у вигляді "захворювань і травм", є "неприйнятно високою", наголосили у ВООЗ.

Загалом, за даними організації, нині у світі алкоголь вживають 2,3 млрд осіб. В Америці, Європі й західній частині Тихого океану таких більше половини населення. Найбільше споживачів алкоголю живе в Європі. Утім, останнім часом у європейських країнах спостерігається зменшення обсягів споживання алкоголю. Менше пити алкогольні напої стали зокрема в Росії, Молдові та Білорусі, зазначають експерти ВООЗ.