МОЗ підтримає законопроект про ліквідацію мережевих монополій на фармацевтичному ринку

Заступник голови комітету з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко вважає, що прийняття законопроекту №8591, який передбачає рівномірний розподіл аптек, має змінити ставлення власників аптек до пацієнтів.

Закон про рівномірний розподіл аптек повинен змінити модель з отримання надприбутків на роботу аптечних закладів в інтересах пацієнтів.

Про це заявила заступник голови комітету з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко в ході круглого столу з обговорення зазначеного законопроекту. Вона вважає, що прийняття законопроекту №8591, який передбачає рівномірний розподіл аптек, має змінити ставлення власників аптек до пацієнтів.

За її словами, в країнах Європейського союзу, де один фармацевт володіє однією або декількома аптечними установами, такий власник цінує кінцевого споживача продукції і зацікавлений в тому, щоб продати пацієнтові найефективніші і найдешевші для нього ліки.

"Сама законодавча ініціатива виникла не на порожньому місці. Всі ми бачимо, що в сімейному бюджеті українців витрати на ліки займають значне місце. Для більшої частини населення нашої держави питання лікарських засобів стає досить проблематичним, при цьому вартість лікарських засобів в Україні дуже часто перевищує вартість лікарських засобів в сусідніх країнах", – сказала Сисоєнко.

Вона додала, що і фармацевтичні установи, які займаються роздрібною торгівлею ліків і аптечні установи відповідно до законодавства належать до закладів охорони здоров'я, і ​​тому повинні нести таку ж відповідальність за життя і здоров'я пацієнтів.

У свою чергу заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик під час обговорення зазначив, що норми запропоновані законопроектом будуть стимулювати надання аптеками максимальної кількості фармацевтичних послуг, що зробить лікарські засоби більш доступними для населення.

12 липня у Верховній Раді був зареєстрований законопроект №8591, який передбачає установлення правила рівномірного розподілу аптек з введенням мінімальної відстані між ними в 500 метрів.

Авторами законопроекту є народні депутати Ірина Сисоєнко, Анна Романова, Тарас Кремінь, Олександра Кужель, Ольга Богомолець, Олена Кондратюк, Ірина Геращенко, Олег Мусій та Андрій Шипко.