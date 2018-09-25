Держпродспоживслужба виявила цілий ряд порушень при обробці поля на Тернопільщині, після якої отруїлися понад 200 осіб

У зразках ґрунту та рослини з саду жителів села Іване-Пусте залишків препарату «Ураган форте» не виявлено, водночас на полі залишки пестицидів є.

Держпродспоживслужба виявила цілий ряд порушень санітарного законодавства при авіаокропленні поля біля села Іване-Пусте, після якого отруїлися понад 200 осіб.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Держпродспоживслужби в Тернопільській області, зокрема було порушена процедура інформування населення, оскільки повідомлення сільському голові ТОВ «Агрополіс» передало в сільську раду напередодні обробки ввечері, а не за два дня, попереджувальні таблички по периметру поля, що оброблялось, відсутні, інформування населення через засоби масової інформації не здійснювалось.

Також порушено нормативні розриви від територій, що оброблялись, до сельбищної зони. Згідно викопіювання з топографо-геодезичного плану території, наданого землевпорядником с. Іване-Пусте, від найближчої межі поля до житлової забудови відстань склала 550 м.

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«Відсутній санітарний паспорт аеродрому, відсутні відомості щодо місця заправки, зльоту авіасудна, яким проводилась обробка, посвідчення працівників на право роботи з пестицидами та агрохімікатами протерміновані», – розповіли про інші порушення в Держпродспоживслужбі.

«Тернопільська обласна фітосанітарна лабораторія» у зразках ґрунту та рослини (черешня) з саду жителів села Іване-Пусте залишків препарату «Ураган форте» не виявлено, водночас на полі залишки пестицидів є.

За результатами перевірки та отриманих результатів досліджень фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області готують припис щодо усунення порушень. Матеріали перевірки будуть передані до правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, 252 людини із села Іване-Пусте, що на Тернопільщині, звернулися до медиків зі скаргами на здоров'я після кроплення полів.