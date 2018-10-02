Нові правила оформлення лікарняних в Україні: що змінилося з 1 жовтня

Набув чинності новий порядок фінансування страхувальників.

1 жовтня в Україні набули чинності зміни у порядку фінансування Фондом соцстрахування страхувальників (роботодавців) для надання ними застрахованим особам допомоги з тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів, на поховання, а також деяких виплат потерпілим на виробництві.

Зміни направлені на посилення соціального захисту працевлаштованих у частині пришвидшення термінів отримання ними матеріального забезпечення, а також оптимізацію та спрощення для роботодавців взаємодії з Фондом, мінімізацію перевірок і заміну санкцій на попередній контроль, йдеться у повідомленні прес-служби Фонду соцстрахування України (ФССУ).

Система попереднього контролю правильності нарахування виплат. Працівники Фонду здійснюватимуть попередній контроль правильності нарахування виплат та у разі виявлення помилок надаватимуть рекомендації страхувальнику щодо усунення недоліків ще до фінансування виплат. Це дозволить уникнути штрафів, які сьогодні можуть накладатись на роботодавця у разі виявлення неправомірного використання коштів ФССУ під час перевірок за фактом вже профінансованих заяв-розрахунків.

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Нова форма заяви-розрахунку. Нова форма заяви-розрахунку об’єднала документи, на підставі яких здійснювалось фінансування страхувальників до реорганізації Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Оновлений документ розширено відомостями щодо виду зайнятості, страхового стажу, пільг постраждалих на ЧАЕС, більш повною інформацією щодо листка непрацездатності тощо.

Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам. Система інформування роботодавцем про здійснені виплати застрахованим особам повинна зменшити ризик можливих затримок при компенсації застрахованим особам втраченого заробітку за період хвороби (оплата за листками непрацездатності), виплаті допомоги з вагітності та пологів, здійсненні страхових виплат потерпілим на виробництві. Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам за визначеною формою необхідно подати упродовж місяця з дня здійснення виплат матеріального забезпечення, окремих виплат потерпілим на виробництві.

Строки подачі заяви-розрахунку. Окрім раніше затверджених термінів розгляду документів для призначення матеріального забезпечення комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства, з 1 жовтня також передбачено подачу страхувальником (роботодавцем) заяви-розрахунку упродовж 5 робочих днів від дати затвердження протоколу засідання комісії (рішення уповноваженого).

Можливість подачі заяв-розрахунків, повідомлень про виплату коштів застрахованим особам і звітів в електронному вигляді.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2018 року в Україні почне діяти нова форма заяви-розрахунку страховки для оплати лікарняного.