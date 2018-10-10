Психолог пояснив, чому не варто йти на жертви заради сім'ї чи роботи

Чому люди продовжують йти на жертви, розповів психолог.

Нам з дитинства навіюють, що все на світі коштує жертв. Але насправді ні сім'я, ні робота, ні діти не повинні перетворювати життя на пекло.

Про це написав у Instagram відомий психолог Михайло Лабковський.

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"Нам з дитинства навіюють, що все на світі коштує жертв. Якщо ти хочеш бути хорошою мамою, доведеться ставити хрест на кар'єрі. Якщо хочеш отримати серйозні гроші – отже, не зможеш приділяти достатньо часу сім'ї. Якщо мрієш вийти заміж, доведеться поступитися своїми інтересами, на кшталт подорожей, спілкування з подругами і багатьом іншим", - зазначив він.

Психолог наголосив, що це зовсім не так, адже в житті насправді нічого реальних жертв не варте.

"Всі щасливі речі – сім'я, робота, самореалізація, шлюб і діти насправді повинні бути окрасою життя, а не способом перетворити його на пекло. Але оскільки багатьом вдовбали в голову, що без жертв – ніяк, люди самі заганяють себе в замкнуте коло від якого страждають", - підсумував Лабковський.

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