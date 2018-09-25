Психолог пояснила різницю між чоловічою і жіночою зрадою

За словами психолога, зради чоловіка і жінки різні.

Психолог Наталія Холоденко пояснила, чим відрізняються чоловіча і жіноча зрада.

Як пише вона у своєму Instagram, чоловік може просто захотіти сексу з жінкою, тому що у неї красиві ноги або сідниці.

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"Ось сподобалася, тіло відреагувало, і не обов'язково вникати в глибину її внутрішнього світу", - зазначила Холоденко.

Жінки, продовжила вона, частіше наважуються на секс з іншим від емоційного голоду. Як правило, це вирішення внутрішньої кризи.

"Якщо місяцями ігнорувати потребу жінки у прийнятті, повазі, замилуванні, вона перетворюється на дратівливу, сумну, вимогливу бабу", - додала психолог.

Раніше столичний сексолог, психотерапевт Олена Голоцван розповіла, що пік сексуальної активності жінки припадає на 28-32 роки.