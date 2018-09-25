Психолог пояснила різницю між чоловічою і жіночою зрадою
Психолог Наталія Холоденко пояснила, чим відрізняються чоловіча і жіноча зрада.
Як пише вона у своєму Instagram, чоловік може просто захотіти сексу з жінкою, тому що у неї красиві ноги або сідниці.
Читайте такожНазвано продукти, які у жодному разі не можна їсти перед сексом
"Ось сподобалася, тіло відреагувало, і не обов'язково вникати в глибину її внутрішнього світу", - зазначила Холоденко.
Жінки, продовжила вона, частіше наважуються на секс з іншим від емоційного голоду. Як правило, це вирішення внутрішньої кризи.
"Якщо місяцями ігнорувати потребу жінки у прийнятті, повазі, замилуванні, вона перетворюється на дратівливу, сумну, вимогливу бабу", - додала психолог.
Раніше столичний сексолог, психотерапевт Олена Голоцван розповіла, що пік сексуальної активності жінки припадає на 28-32 роки.