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Супрун розповіла, як "колективний імунітет" зупинить поширення небезпечних інфекцій

06:10, 29 жовтня 2018
Країна
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Ілюстрація / REUTERS

Виконувач обов'язків глави МОЗ Уляна Супрун розповіла, як працює так званий колективний імунітет при різному рівні охоплення населення вакцинацією.

Вакцини зупиняють поширення небезпечних інфекцій, написала Супрун на сторінці в Facebook.

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"Коли в суспільстві вакциновано 90% чи більше, утворений вакцинацією імунітет зупиняє розвиток хвороби, або полегшує її перебіг та запобігає поширенню інфекції. Зокрема колективний імунітет захищає немовлят, невакцинованих людей чи осіб з ослабленою імунною системою", - йдеться в повідомленні.

За її словами, уникати вакцинації в сучасному світі означає йти всупереч науковому прогресу та здоровому глузду. "Адже вакцини показали свою дієвість вже неодноразово. Півтора сторіччя імунізації від віспи остаточно викорінили цю хворобу ще в 1980 році. А у 2018 очікується повна перемога над поліомієлітом. Це все завдяки вакцинам", - наголосила в.о. міністра.

Супрун зазначила, що вакцинація дозволяє скоротити вжиток антибіотиків і тим самим запобігає розвитку множинної стійкості до них у бактерій.

Як повідомляв УНІАН, раніше Супрун заявила, що вакцинація українців є питанням національної безпеки. За її словами, тема імунізації часто стає предметом маніпуляцій, не тільки з боку антивакцінаторів, але і російського окупанта, що поширює брехню і міфи про вакцини, щоб підірвати довіру людей до вакцинації.

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Теги: #імунітет#вакцинація#Уляна Супрун