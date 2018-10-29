Супрун розповіла, як "колективний імунітет" зупинить поширення небезпечних інфекцій

За словами Супрун, уникати вакцинації в сучасному світі означає йти всупереч науковому прогресу та здоровому глузду.

Виконувач обов'язків глави МОЗ Уляна Супрун розповіла, як працює так званий колективний імунітет при різному рівні охоплення населення вакцинацією.

Вакцини зупиняють поширення небезпечних інфекцій, написала Супрун на сторінці в Facebook.

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"Коли в суспільстві вакциновано 90% чи більше, утворений вакцинацією імунітет зупиняє розвиток хвороби, або полегшує її перебіг та запобігає поширенню інфекції. Зокрема колективний імунітет захищає немовлят, невакцинованих людей чи осіб з ослабленою імунною системою", - йдеться в повідомленні.

За її словами, уникати вакцинації в сучасному світі означає йти всупереч науковому прогресу та здоровому глузду. "Адже вакцини показали свою дієвість вже неодноразово. Півтора сторіччя імунізації від віспи остаточно викорінили цю хворобу ще в 1980 році. А у 2018 очікується повна перемога над поліомієлітом. Це все завдяки вакцинам", - наголосила в.о. міністра.

Супрун зазначила, що вакцинація дозволяє скоротити вжиток антибіотиків і тим самим запобігає розвитку множинної стійкості до них у бактерій.

Як повідомляв УНІАН, раніше Супрун заявила, що вакцинація українців є питанням національної безпеки. За її словами, тема імунізації часто стає предметом маніпуляцій, не тільки з боку антивакцінаторів, але і російського окупанта, що поширює брехню і міфи про вакцини, щоб підірвати довіру людей до вакцинації.