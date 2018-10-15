Російські окупанти поширюють міфи про вакцинацію - Супрун

Всі вакцини ефективні, якісні і безпечні, переконує чиновник.

Вакцинація українців є питанням національної безпеки. Вакцини надійно захищають Україну від серйозних інфекцій, як від реального ворога.

Читайте такожСупрун розповіла, до чого може призвести надмірне користування соцмережами

Зокрема, тема імунізації часто стає предметом маніпуляцій, не тільки з боку антивакцінаторів, але і російського окупанта, що поширює брехню і міфи про вакцини, щоб підірвати довіру людей до вакцинації.

Про це у Facebook заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Щоб інфекції не поширювалися, в країні не було спалахів хвороб і українці були в безпеці – рівень вакцинації населення має бути 95%. Для досягнення цього показника Міністерство охорони здоров'я України робить все можливе, щоб країна була забезпечена якісними та безпечними вакцинами, а отримати такий захист можна було безоплатно.

«Всі вакцини ефективні, якісні та безпечні», - додала чиновник.