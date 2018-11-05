В Україні розгорівся скандал: у приватній клініці дітям вкололи контрабандну вакцину (відео)

Після розголосу клініка зайняла позицію, що батьки прийшли зі своєю вакциною.

Клініка, де зо три десятки мам зі столиці та одна зі Львова зробили щеплення контрабандою, й зараз знов кличе пацієнтів на вакцинацію. Але спілкування на камеру і навіть без неї керівництво уникає.

І причина цієї гри у схованки - далеко не совість. А кримінальна відповідальність. Йдеться про відверту фальсифікацію, йдеться в сюжеті ТСН.

Навіть якщо ви попросили в приватній клініці усі сертифікати відповідності, це не означає, що вони справжні. Так само зробила і Ольга Воробєй, коли привела на щеплення свого 7-річного сина.

"Перевіряли сертифікати, клініка, звичайно, нам їх показала. І зараз я перебуваю як на пороховій діжці, не знаючи, чи моя дитина захищена", - зазначає вона.

Приватна клініка навіть хизувалася цими підробками в мережі. Але коли липу виявили, спробували від цих мам відхреститися.

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"Клініка зайняла позицію, що ми прийшли із своєю вакциною, вибачте за що я тоді заплатила 1600 гривень", - розповідає адвокат ініціативної групи мам Ліна Чорноус.

Втім, жінки зберегли усі коробочки і чеки про надання послуг. Мають навіть свого адвоката і збираються позиватися до суду.

Але найжахливіше, що це вже не перший випадок. Для державних установ препарати централізовано закуповує ЮНІСЕФ. Відповідальні клініки чекають офіційних поставок. А от нечистим на руку приватникам легше наживатися на вас в період дефіциту через контрабанду. Наприкінці цього літа Держлікслужба вже забороняла до використання комбіновану вакцину "Пентаксим". Вона нелегально потрапила в аптеки через Росію. І от у вересні вже інша заборона - дві серії "Інфанріксу".

Втім, поки єдиного реєстру обігу ліків немає, контрабандне вікно залишається відкритим. А тому перш ніж щеплювати дитину у приватному кабінеті, перевірте хоча б, чи не заборонена ця серія вакцини в Україні. Це можна легко зробити через комп’ютер на сайті Держлікслужби або з власного смартфона.