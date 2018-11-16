Супрун додала перцю: розповіла все про прянощі

Супрун зазначила, що прянощі не є ліками. Попри їхню користь, поки не існує клінічних доказів успішного використання приправ безпосередньо для лікування.

З давніх часів люди використовують прянощі — трави, насіння, коріння рослин із яскравими ароматом і смаком, додаючи їх до різних страв.

Вони не тільки додають смаку до їжі, а й покращують травлення та в цілому мають велику користь для організму, пише на своїй сторінці у Facebook в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

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Тож як прянощі діють на наш організм:

1. Впливають на травлення і набір ваги - наприклад, перець чилі та куркумін мають позитивний вплив на бактерії кишківника та як наслідок — здатність схуднути.

2. Діють на мозок та відчуття - від деяких спецій нам може ставати холодно або гаряче (наприклад, м'яти, чилійського перцю).

3. Можуть викликати ейфорію - пекучість деяких прянощів запускає в мозку систему захисту — виділення ендорфінів, нейромедіаторів задоволення. Саме тому гостра їжа в її поціновувачів може викликати радість та навіть звикання. Ванілін, одна з головних спецій солодощів, допомагає нам почуватись щасливими і розслабленими.

4. Прянощі сприяють тривалішому збереженню їжі та мають антимікробні властивості - чорний перець, розмарин, чебрець та інші прянощі здатні стримувати ріст мікроорганізмів. Тому деякі спеції можуть мати протизастудну дію.

5. Мають антиоксидантну дію - корисними в цьому плані можуть бути паприка, сушені томати, орегано, розмарин, коріандр, кориця та куркумін.

"Водночас з прянощами слід бути обережними. Краще не додавати їх у великих кількостях до їжі, якщо маєте проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Якщо ж додаєте прянощі — будьте уважні, які саме", - підсумувала Супрун.

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