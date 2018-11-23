Супрун налякала курців страшною хворобою

Перша порада Супрун, щоб уникнути раку легень, - не курити.

Рак легень посідає провідну позицію серед онкологічних хвороб у світі. Висока захворюваність на нього спостерігається і в Україні.

На ранніх стадіях цей вид раку найчастіше протікає безсимптомно, водночас на початкових стадіях лікування є найбільш ефективним, пише на своїй сторінці у Facebook в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

Читайте такожСупрун назвала головну причину смертності українців

"Найчастіше від раку легень помирають курці. Люди, які курять сигарети, в 15-30 разів частіше отримують рак легень або вмирають від цієї хвороби, ніж люди, які не курять. Що довше та частіше ви курите, то вищі ризики. Шкідливі у цьому випадку не тільки сигарети, а й сигари та люльки. Пасивні курці також потрапляють в зону ризику", - йдеться у її повідомленні.

Тому перша порада Супрун, щоб уникнути раку легень, - не курити. Якщо курите чи нещодавно покинули цю шкідливу звичку, каже вона, варто проходити обстеження та консультуватись з лікарем.

1. Основний метод такої діагностики — рентгенологічне дослідження, яке допоможе виявити проблему на ранній стадії.

2. Рак легень також можна визначити з допомогою КТ дослідження (комп‘ютерна томографія).

"Дані досліджень свідчать, що КТ може бути ефективним методом для виявлення раку легень. Зокрема, на основі цих даних можуть бути внесені зміни до рекомендацій з виявлення хвороби", - зазначає Супрун.

Крім того, рак легень можуть спровокувати забруднене повітря та довкілля.

Раніше вчені з'ясували, що заборона на куріння в громадських місцях не тільки захищає пасивних курців від розвитку раку легенів, але й помітно знижує середній рівень «верхнього» артеріального тиску.